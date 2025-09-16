Homem é baleado e morto durante tentativa de assalto em Itaboraí

Um homem morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto em Santo Antônio, em Itaboraí. O crime aconteceu na tarde desta segunda (15); André Roberto Kos Balbi estaria visitando as obras no terreno onde estava construindo um imóvel quando foi abordado por criminosos. Ele morreu no local.

Segundo depoimentos colhidos pela Polícia, ele estava trabalhando na obra no momento em que o assalto foi anunciado. Os criminosos efetuaram pelo menos três disparos e teriam fugido, sem levar pertences, após atingirem André. A vítima tinha 51 anos e era presbítero em uma igreja na região, de acordo com os relatos.

Leia também:

➢ Entregador de aplicativo é espancado e morre após assistir jogo em bar de São Gonçalo

➢ Preso em Florianópolis fornecedor de fuzis para o Jardim Catarina, em São Gonçalo

Agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados ao local e isolaram o terreno para perícia. O corpo foi levado para o Instituo Médico Legal (IML) e liberado por familiares nesta terça (16). A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) registrou a ocorrência e está investigando a autoria dos disparos. O corpo de André será sepultado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, nesta terça (16).