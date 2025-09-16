Preso em Florianópolis fornecedor de fuzis para o Jardim Catarina, em São Gonçalo

Um dos principais responsáveis por abastecer com armamento pesado as comunidades do Jardim Catarina, em São Gonçalo, e do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (16) em Florianópolis, durante uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina contra o crime organizado.

A ação, que busca desarticular uma rede criminosa com ramificações interestaduais, cumpre três mandados de prisão e dez de busca e apreensão. Os nomes dos alvos não foram divulgados pelas autoridades.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, totalizando R$ 280 milhões em valores sequestrados.

O homem preso no bairro Pantanal, na capital catarinense, tem 32 anos, é natural do Rio de Janeiro e é apontado como uma liderança local com fortes ligações com uma das maiores facções criminosas do país. Junto com ele, outro integrante do grupo também foi capturado.

A polícia ainda busca um terceiro suspeito, de nacionalidade uruguaia, que também faria parte do esquema. Segundo as investigações, ele seria responsável pelo fornecimento de armas e munições dentro de Santa Catarina.

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), ligada à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), e tem origem nas apurações da Operação Tio Patinhas. Nessa fase anterior, mais de 30 membros da quadrilha foram presos, além da apreensão de armas e munições.

Conforme o delegado Antônio Cláudio de Seixas Jóca, da Draco, o grupo investigado é formado por pelo menos quatro pessoas físicas e quatro empresas. Eles são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e outros crimes ligados à organização criminosa.