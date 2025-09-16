Preso em Florianópolis fornecedor de fuzis para o Jardim Catarina, em São Gonçalo
Os nomes dos alvos não foram divulgados pelas autoridades
Um dos principais responsáveis por abastecer com armamento pesado as comunidades do Jardim Catarina, em São Gonçalo, e do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (16) em Florianópolis, durante uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina contra o crime organizado.
A ação, que busca desarticular uma rede criminosa com ramificações interestaduais, cumpre três mandados de prisão e dez de busca e apreensão. Os nomes dos alvos não foram divulgados pelas autoridades.
Leia também:
Desemprego tem queda histórica e país bate recorde de trabalhadores com carteira assinada
Vídeos revelam relação íntima entre ex-deputado TH Joias e líder do Comando Vermelho
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, totalizando R$ 280 milhões em valores sequestrados.
O homem preso no bairro Pantanal, na capital catarinense, tem 32 anos, é natural do Rio de Janeiro e é apontado como uma liderança local com fortes ligações com uma das maiores facções criminosas do país. Junto com ele, outro integrante do grupo também foi capturado.
A polícia ainda busca um terceiro suspeito, de nacionalidade uruguaia, que também faria parte do esquema. Segundo as investigações, ele seria responsável pelo fornecimento de armas e munições dentro de Santa Catarina.
A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), ligada à Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), e tem origem nas apurações da Operação Tio Patinhas. Nessa fase anterior, mais de 30 membros da quadrilha foram presos, além da apreensão de armas e munições.
Conforme o delegado Antônio Cláudio de Seixas Jóca, da Draco, o grupo investigado é formado por pelo menos quatro pessoas físicas e quatro empresas. Eles são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e outros crimes ligados à organização criminosa.