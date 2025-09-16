MMSG reinaugura sede de projeto no Salgueiro com apoio da cantora internacional Selena Gomez

Com apoio da Brazil Foundation e da Rare Impact Fund, fundação da cantora e pop star internacional Selena Gomez, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) convida o público em geral para a reinauguração da sede do Projeto Vozes Periféricas, no próximo dia 18/9 (Quinta-feira), às 10h, no Conjunto da Marinha, Complexo do Salgueiro (SG).

Totalmente reformada, a nova sede do Projeto Vozes Periféricas terá um amplo espaço para reuniões e eventos, salas de atendimentos e um ambiente para inclusão digital. A sede marca uma nova etapa do projeto, que foi criado em 2020 para dar suporte psicossocial e estimular o iniciativas de autonomia financeira das mulheres do Complexo do Salgueiro.

A Rare Beauty Fund passou a financiar o Projeto Vozes Periféricas, em São Gonçalo, através da Brazil Fundation, instituição que atua como ponte na conexão com doadores individuais, empresas, fundações dos Estados Unidos e de outras partes do mundo.

Iniciativa inovadora e de relevância social

Feliz com a reinauguração da sede, a gestora e coordenadora de projetos Marisa Chaves agradeceu à Brazil Fundation e à Rare Beauty Fund por acreditarem e apoiarem uma iniciativa de tanta relevância social para a instituição.

“Essa reinauguração será um marco na região, pois, diante de um projeto tão importante como o Vozes Periféricas, poderemos proporcionar mais conforto e dignidade às mulheres atendidas no projeto. Estamos felizes e honrados com a escolha e o apoio da Brazil Foudation e da Rare Beauty Fund. Esse projeto existe desde 2020. Anteriormente era intitulado Mulheres em Movimento, mas, a partir de 2023, ganhou o nome Vozes Periféricas”, explica Chaves.

'Romper o ciclo de violências e valorizar o empreendedorismo'

“Dentre os objetivos do projeto destacam-se a elevação da autoestima e o suporte psicossocial às mulheres que tiveram direitos violados e sofrem violências. E, por esse motivo se isolam socialmente, se afastam do mercado de trabalho e muitas abandonam os estudos. Trabalhamos pelo fortalecimento emocional das mulheres residentes em territórios periféricos que estão marcadas por múltiplas violências urbanas. Essas violências dificultam a liberdade não só de expressão, como do ir e vir. Esse projeto propõe alternativas criativas que permitam romper o ciclo de violências e valorizar o empreendedorismo feminino”, complementou a gestora.

Cerca de 60 mulheres impactadas diretamente e 240 indiretamente

O Projeto Vozes Periféricas tem como objetivo fortalecer a autoestima das mulheres residentes em territórios de favelas (Complexo do Salgueiro/ SG). Dentre os objetivos específicos destacam-se o acesso humano à informação, com vistas ao conhecimento de direitos, e o alcance do protagonismo dentro de territórios tão conflagrados. Assegurando o acompanhamento especializado interdisciplinar (Serviço Social, Psicologia e Jurídico). O projeto já beneficiou 3301 mulheres com cestas básicas e doação de absorventes.

Desde 1989, em defesa dos Direitos Humanos

O MMSG é entidade da sociedade civil, que atua sem fins lucrativos, fundada há 36 anos (1989), cuja missão é enfrentar todas as formas de preconceitos e discriminações de gênero, raça/etnia, orientação sexual, credo, classe social e aspectos geracionais. A instituição trabalha em defesa dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosas, em especial, àquelas que são vítimas de diversas formas de violências, seja no âmbito doméstico ou extrafamiliar, ou que estejam vivendo com HIV/AIDS.

Parcerias de sucesso e novos projetos

Além do Vozes Periféricas, que conta com a ajuda internacional da ‘Brazil Foundation’ e Fundação Rare Beauty, o MMSG realiza outros projetos com parceiros, entre entidades públicas e privadas. No Brasil, a instituição recebe apoio das Prefeituras de São Gonçalo e Niterói, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), do Ministérios da Saúde e das Mulheres, CEDIM-RJ, Instituto Profarma e da Petrobras, que já financiou 5 projetos, desde 2006, e atualmente, apoia o Projeto NEACA Tecendo Redes, com núcleos de atendimentos em São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias.

Não se cale. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Ligue 180 e denuncie!

Em caso de ajuda, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, no endereço abaixo:

MMSG (SG) - Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)