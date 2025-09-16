MMSG reinaugura sede de projeto no Salgueiro com apoio da cantora internacional Selena Gomez
Espaço que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social foi reformado no Conjunto da Marinha
Com apoio da Brazil Foundation e da Rare Impact Fund, fundação da cantora e pop star internacional Selena Gomez, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) convida o público em geral para a reinauguração da sede do Projeto Vozes Periféricas, no próximo dia 18/9 (Quinta-feira), às 10h, no Conjunto da Marinha, Complexo do Salgueiro (SG).
Totalmente reformada, a nova sede do Projeto Vozes Periféricas terá um amplo espaço para reuniões e eventos, salas de atendimentos e um ambiente para inclusão digital. A sede marca uma nova etapa do projeto, que foi criado em 2020 para dar suporte psicossocial e estimular o iniciativas de autonomia financeira das mulheres do Complexo do Salgueiro.
A Rare Beauty Fund passou a financiar o Projeto Vozes Periféricas, em São Gonçalo, através da Brazil Fundation, instituição que atua como ponte na conexão com doadores individuais, empresas, fundações dos Estados Unidos e de outras partes do mundo.
Iniciativa inovadora e de relevância social
Feliz com a reinauguração da sede, a gestora e coordenadora de projetos Marisa Chaves agradeceu à Brazil Fundation e à Rare Beauty Fund por acreditarem e apoiarem uma iniciativa de tanta relevância social para a instituição.
“Essa reinauguração será um marco na região, pois, diante de um projeto tão importante como o Vozes Periféricas, poderemos proporcionar mais conforto e dignidade às mulheres atendidas no projeto. Estamos felizes e honrados com a escolha e o apoio da Brazil Foudation e da Rare Beauty Fund. Esse projeto existe desde 2020. Anteriormente era intitulado Mulheres em Movimento, mas, a partir de 2023, ganhou o nome Vozes Periféricas”, explica Chaves.
'Romper o ciclo de violências e valorizar o empreendedorismo'
“Dentre os objetivos do projeto destacam-se a elevação da autoestima e o suporte psicossocial às mulheres que tiveram direitos violados e sofrem violências. E, por esse motivo se isolam socialmente, se afastam do mercado de trabalho e muitas abandonam os estudos. Trabalhamos pelo fortalecimento emocional das mulheres residentes em territórios periféricos que estão marcadas por múltiplas violências urbanas. Essas violências dificultam a liberdade não só de expressão, como do ir e vir. Esse projeto propõe alternativas criativas que permitam romper o ciclo de violências e valorizar o empreendedorismo feminino”, complementou a gestora.
Cerca de 60 mulheres impactadas diretamente e 240 indiretamente
O Projeto Vozes Periféricas tem como objetivo fortalecer a autoestima das mulheres residentes em territórios de favelas (Complexo do Salgueiro/ SG). Dentre os objetivos específicos destacam-se o acesso humano à informação, com vistas ao conhecimento de direitos, e o alcance do protagonismo dentro de territórios tão conflagrados. Assegurando o acompanhamento especializado interdisciplinar (Serviço Social, Psicologia e Jurídico). O projeto já beneficiou 3301 mulheres com cestas básicas e doação de absorventes.
Desde 1989, em defesa dos Direitos Humanos
O MMSG é entidade da sociedade civil, que atua sem fins lucrativos, fundada há 36 anos (1989), cuja missão é enfrentar todas as formas de preconceitos e discriminações de gênero, raça/etnia, orientação sexual, credo, classe social e aspectos geracionais. A instituição trabalha em defesa dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosas, em especial, àquelas que são vítimas de diversas formas de violências, seja no âmbito doméstico ou extrafamiliar, ou que estejam vivendo com HIV/AIDS.
Parcerias de sucesso e novos projetos
Além do Vozes Periféricas, que conta com a ajuda internacional da ‘Brazil Foundation’ e Fundação Rare Beauty, o MMSG realiza outros projetos com parceiros, entre entidades públicas e privadas. No Brasil, a instituição recebe apoio das Prefeituras de São Gonçalo e Niterói, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), do Ministérios da Saúde e das Mulheres, CEDIM-RJ, Instituto Profarma e da Petrobras, que já financiou 5 projetos, desde 2006, e atualmente, apoia o Projeto NEACA Tecendo Redes, com núcleos de atendimentos em São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias.
Não se cale. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Ligue 180 e denuncie!
Em caso de ajuda, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, no endereço abaixo:
MMSG (SG) - Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)