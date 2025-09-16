Vídeos revelam relação íntima entre ex-deputado TH Joias e líder do Comando Vermelho

A Operação Zargun, deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Polícia Civil, desmantelou um esquema milionário de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, com alcance no alto escalão da política carioca. Entretanto, além da descoberta da grande quantidade de dinheiro sujo, também foram encontradas imagens que mostram uma relação íntima entre o traficante Índio, um dos mais conhecidos líderes do Comando Vermelho, e o ex-deputado estadual TH Joias.

Com exclusividade da coluna Na Mira, do Metrópoles, foram divulgados vídeos de câmeras de segurança de uma residência no Complexo do Alemão, área dominada pela facção. As câmeras registraram um momento de intimidade entre o traficante Gabriel Dias Oliveira, chamado de Índio, e o ex-parlamentar Thiego Raimundo dos Santos Silva, o conhecido TH Joias, que mantinham encontros frequentes, cheios de amor e cumplicidade.

Em um dos momentos registrados, Índio estava deitado na cama, usando um short curto, e sorria ao mexer no celular. Na mesma hora, TH Joias toca a coxa do traficante com a mão esquerda enquanto, com a direita, se masturba. Também foram encontradas imagens em que o líder do CV envia vídeos mandando “beijinhos”, fazendo gestos de coração com as mãos e tirando selfies em poses sensuais para o ex-parlamentar.

Outros elos

As imagens da câmera de segurança não foram o único indício da forte ligação entre eles. A Polícia Federal interceptou conversas onde apontam que Índio repassou cerca de R$ 148 mil para TH Joias, além de prometer mais R$ 90 mil a um advogado que tem relação com o grupo, para ter proteção política e jurídica.

De acordo com os investigadores, o esquema criminoso conseguiu movimentar mais de R$ 140 mil desde o ano de 2020. O crime envolvia tráfico de drogas, venda de armas e contratos públicos fraudados. TH Joias foi encontrado escondido em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Os agentes apreenderam com o ex-parlamentar cerca de R$ 5 milhões em espécie.

Por causa da ação policial, deflagrada no início deste mês, foram presas 15 pessoas, sendo desse total três policiais militares e um delegado da Polícia Federal, que foi detido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Nos próximos dias, Índio deve ser transferido para um presídio federal. Ainda segundo as investigações, o criminoso sozinho movimentou um valor que ultrapassou R$ 120 milhões, nos últimos cinco anos, por negociação de armas e drogas no Brasil e no exterior. O ex-parlamentar é apontado como influência política da facção, possibilitando atuação em comunidades dominadas pelo CV.

Força de segurança

As investigações revelaram que os criminosos possuíam um grupo logístico constituído com quatro PMs da ativa e um policial militar da reserva, além de um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Esses investigados vazavam informações sobre operações e também realizavam a escolta de traficantes.