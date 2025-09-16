Nova rede de água beneficia mais de 4 mil pessoas em Maricá

A Águas do Rio implantou 17 quilômetros de redes de distribuição que vão atender mais de 4 mil pessoas, entre famílias e comerciantes - Foto: Divulgação

A Águas do Rio implantou 17 quilômetros de redes de distribuição que vão atender mais de 4 mil pessoas, entre famílias e comerciantes - Foto: Divulgação

Depois de anos convivendo com poços, água da chuva e todo tipo de improviso para suprir necessidades básicas, moradores de Santa Paula e Spar, em Maricá, estão, enfim, recebendo água tratada diretamente em suas casas. A Águas do Rio implantou 17 quilômetros de redes de distribuição que vão atender mais de 4 mil pessoas, entre famílias e comerciantes, levando regularidade no fornecimento e mais qualidade de vida.

Segundo Cássio Pessoa, gerente do Programa Vem Com a Gente (VCG) da concessionária, que integra o grupo Aegea, a intervenção dá continuidade a uma série de melhorias feitas no município, especialmente em regiões com histórico de abastecimento precário, onde a população precisava recorrer a alternativas para garantir o consumo.

Leia também:

Motorista morre em colisão entre três caminhões na BR-101, em São Gonçalo; Video!

'Ninguém Me Ensinou a Morrer' chega ao Teatro Municipal de São Gonçalo

“Nosso propósito é transformar a realidade dos territórios em que atuamos. Muitos precisavam usar poços ou comprar água para consumo e tarefas domésticas. Com a nova rede, o passado de dificuldades fica para trás e dá lugar a uma rotina de segurança hídrica, com regularidade no fornecimento diretamente nas torneiras em diversas localidades.”

Uma das pessoas que agradecem é a dona de casa Valdinéa Barbosa, moradora de Santa Paula há 18 anos. Ela comemora o fato de já não depender apenas do poço de casa.

“Ainda falta recurso para terminar as instalações que preciso fazer, mas já não vou ficar usando uma água que não é boa e serve apenas para algumas atividades. Era muito sacrifício. Tivemos de pegar água da chuva para usar na descarga. Agora estou muito feliz. Só tenho a agradecer por esse trabalho.”

Outro que celebra a nova realidade é o administrador de empresas Paulo César Silveira. Durante anos, ele também dependia de poço para obter água, mas hoje já desfruta dos benefícios da rede implantada na localidade. Além de contar com água tratada, vê a chance de economizar energia.

“Tenho a casa desde 1986, mas vim morar aqui em 2003. Não tinha fornecimento. Tive de perfurar um poço. Agora vou usar a rede e não vou mais precisar ligar a bomba todos os dias. Não vou gastar com energia nem comprando galões. Ficou muito melhor.”

Cinquenta mil pessoas impactadas este ano

Os bairros Santa Paula e Spar se somam a outras regiões de Maricá que, ao longo do ano, vêm recebendo melhorias no sistema de abastecimento. Somente em 2025, cerca de 100 quilômetros de tubulações serão implantados, impactando positivamente a vida de aproximadamente 50 mil pessoas que vivem no Jardim Atlântico Central, Oeste e Leste, Barroco, Morada das Águias, Recanto e Praia de Itaipuaçu.