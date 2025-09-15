Macaca-prego corre risco de paraplegia após ser baleada na Zona Sul do Rio

Uma fêmea de macaco-prego pode ficar paraplégica por causa do ferimento de um disparo. O animal foi encontrado na Rua Piratininga, na Gávea, Zona Sul do Rio, na última terça-feira (9).

Depois de ser resgatada, a macaca foi encaminhada para o Instituto Vida Livre, onde recebeu os primeiros socorros e passou por exames iniciais. O animal selvagem aguarda uma cirurgia para a remoção do projétil, que está alojado na coluna. O disparo atingiu o ombro e, desde então, a macaca não movimenta as pernas.



Apesar da gravidade do ferimento, veterinários da instituição disseram que ainda há esperança de recuperação. De acordo com os profissionais, o tiro pode estar comprimindo um nervo, e há a chance de que depois da cirurgia o animal volte a andar.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a circunstância em que o tiro ocorreu. A representante do instituto que atende a macaca alegou que, pelo estado em que o animal foi encontrado, é improvável que tenha conseguido se movimentar sozinha após ser baleada.



O Ibama e a Polícia Civil foram acionados pelo instituto. Um procedimento foi instaurado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), para apurar o caso.