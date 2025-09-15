Criminosos usam ônibus e caminhão reboque como barricadas em via principal no Pita, em SG

Um caminhão reboque e três ônibus foram usados por criminosos como barricadas - Foto: Divulgação

Criminosos atravessaram três ônibus e um caminhão reboque na Estrada Mentor Couto, no bairro Pita, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (15). Os bandidos usaram os veículos como barricadas para impedir o trânsito na via. Um dos três ônibus, que ficou atravessado na esquina da Rua Dr. Pio Borges (principal via do bairro) com a Mentor Couto, já foi retirado pela Polícia Militar, que está no local.

Os outros dois veículos, junto ao caminhão reboque, seguem atravessados, complicando o trânsito na região. Ainda não sabe a motivação da ação dos traficantes, visto que não houve operação no local.

Outros dois veículos, junto ao caminhão reboque, seguem atravessados, complicando o trânsito | Foto: Kiko Charret

Segundo um dos motoristas abordados, os criminosos, que estavam em uma moto e portavam uma arma na cintura, renderam o veículo por volta das 10h20 e mandaram o profissional atravessar o ônibus na pista para que não entrassem mais veículos na Estrada Mentor Couto.

A Polícia está no local | Foto: Kiko Charret

O mercado principal do bairro e alguns pequenos comércios da região fecharam as portas, mas ainda não se sabe se por ordem dos criminosos ou por medo.

Por volta das 11h15, disparos de arma de fogo começaram a ser ouvidos na Rua da Feira, uma das mais movimentadas do bairro. Ainda não há informações sobre feridos.

*Em atualização