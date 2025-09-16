Homem é preso por danificar monumento no Centro do Rio

Com o suspeito, as equipes encontraram uma marreta e uma talhadeira, utilizadas para danificar ou para fazer retiradas de peças do monumento - Foto: Divulgação

Com o suspeito, as equipes encontraram uma marreta e uma talhadeira, utilizadas para danificar ou para fazer retiradas de peças do monumento - Foto: Divulgação

Guardas municipais da 1ª Inspetoria prenderam um homem de 30 anos, flagrado pelas câmeras do Centro de Operações da Prefeitura do Rio danificando o monumento ao General Osório, na Praça XV de Novembro, no Centro do Rio, na noite de segunda-feira (15/09).

As equipes foram ao local após serem acionadas pela Gerência de Controle Operacional da Guarda Municipal, que fica no COR (Centro de Operações Rio). O homem foi detido e levado para a 5ª DP, na Avenida Gomes Freire, onde o caso foi registrado.

Com o suspeito, as equipes encontraram uma marreta e uma talhadeira, utilizadas para danificar ou para fazer retiradas de peças do monumento, conforme imagens, registradas.