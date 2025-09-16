Homem é preso por danificar monumento no Centro do Rio
As equipes foram ao local após serem acionadas pela Gerência de Controle Operacional da Guarda Municipal
Guardas municipais da 1ª Inspetoria prenderam um homem de 30 anos, flagrado pelas câmeras do Centro de Operações da Prefeitura do Rio danificando o monumento ao General Osório, na Praça XV de Novembro, no Centro do Rio, na noite de segunda-feira (15/09).
As equipes foram ao local após serem acionadas pela Gerência de Controle Operacional da Guarda Municipal, que fica no COR (Centro de Operações Rio). O homem foi detido e levado para a 5ª DP, na Avenida Gomes Freire, onde o caso foi registrado.
Com o suspeito, as equipes encontraram uma marreta e uma talhadeira, utilizadas para danificar ou para fazer retiradas de peças do monumento, conforme imagens, registradas.