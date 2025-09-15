Goleiro Neto deve desfalcar o Botafogo para duelo contra o Mirassol na quarta (17)

O goleiro Neto, do Botafogo, deve desfalcar o clube na partida diante do Mirassol, na quarta-feira (17), no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Ele segue com dores na coxa direita e com dificuldade para se mover.

Mesmo sem realizar os exames que confirmem o problema, o jogador deve ficar de fora do próximo compromisso. Neto foi substituído aos 46 do primeiro tempo na derrota para o São Paulo, no domingo (14).

Ele vai realizar exames na manhã desta terça (16). Então, saberá se há lesão e qual a gravidade do possível problema. Por sentir dores, o camisa 22 deve ficar de fora. Com isso, Léo Linck deve receber nova oportunidade no gol Alvinegro.

O Botafogo enfrenta o Mirassol nesta quarta, às 19h30, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão - a que antecedeu a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Alvinegro é o sexto colocado, com 35 pontos. O Mirassol está em quarto, com 38.