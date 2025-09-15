Estudante desaparecido: Delegacia de Niterói assume o caso e busca imagens de câmeras de segurança para traçar caminho feito por jovem

Buscas por imagens de câmeras de segurança estão sendo feitas para localizar o estudante João Cristhian - Foto: Redação

A equipe da descoberta de paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu o caso do desaparecimento do estudante João Cristhian Espinoza Zurita, de 17 anos, que desapareceu na tarde do último sábado (13) após sair para fazer uma prova no colégio Pensi II, localizado em Icaraí, Niterói.

Os profissionais estão na rua, na manhã desta segunda-feira (15), para buscar imagens de circuito de segurança que tenham flagrado o caminho feito pelo jovem, morador de São Gonçalo, na tarde de sábado.

A família segue em busca de notícias. Quem tiver informações sobre o paradeiro de João Cristhian pode entrar em contato com a mãe do jovem - Carmen Zurita - pelo número (21) 97580-8016 ou pelo Disque Denúncia, pelo número (21) 2253-1177.