Jovem estudante desaparece após sair da escola em Niterói; Família busca informações

João Cristhian não retornou para casa e está desaparecido desde a tarde do último sábado (13) - Foto: Arquivo Pessoal

Familiares e amigos do estudante João Cristhian Espinoza Zurita, de 17 anos, buscam informações que ajudem a localizar o paradeiro do jovem gonçalense, que desapareceu na tarde do último sábado (13) após sair para fazer uma prova no colégio Pensi II, localizado em Icaraí, Niterói.

De acordo com Carlos, irmão de João Cristhian, o jovem não demonstrava nenhum comportamento diferente e havia tido uma semana e dia normais até desaparecer.

"Ele saiu de bike de manhã pra pedalar em Niterói, como costuma fazer. Voltou pra casa 12h e se arrumou pra ir pra escola, porque tinha prova. Meu pai levou ele pra lá, deixou ele e falou pra voltar de ônibus, mas ele não voltou. A gente ligou pra ele, mas o celular está desligado", contou Carlos.

"Ele não demonstrou nenhum sinal, nada diferente. A semana dele foi normal: escola, casa, andar de bike, como sempre. Um jovem bem tranquilo", completou.

Segundo a família, João tem 1,80 m de altura e estava vestido com uma calça preta, camisa preta da escola e casaco preto.

"Meus pais já foram procurar no Parque da cidade e em algumas rotas que ele fazia de bike que estavam no aplicativo strava (plataforma que funciona como uma rede social e ferramenta de registro de atividades físicas para desportistas, como corredores e ciclistas). Mas como ele não estava de bike dele na hora que desapareceu, não temos como saber para onde foi", afirmou o irmão do jovem.

Os familiares acreditam que terão maiores informações nesta segunda-feira (15), visto que a escola estava fechada neste domingo (14) e maiores detalhes sobre o tempo em que João passou no local ainda não foram obtidos.

O desaparecimento foi registrado na 76ª DP (Centro) de Niterói.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de João Cristhian pode entrar em contato com a mãe do jovem - Carmen Zurita - pelo número (21) 97580-8016 ou pelo Disque Denúncia, pelo número (21) 2253-1177.