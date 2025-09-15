PM aprende fuzis em comunidade no Pita

Os três fuzis foram apreendidos na comunidade da Coréia - Foto: Divulgação/PMERJ

Os três fuzis foram apreendidos na comunidade da Coréia - Foto: Divulgação/PMERJ

15 de setembro de 2025 - 12:07

Policiais militares do 7º BPM de São Gonçalo apreenderam três fuzis na comunidade da Coréia, localizada no bairro Pita, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (15).

Ainda não há informações sobre confrontos na região.

A ocorrência está em andamento.