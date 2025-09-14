Polícia Civil prende homem que roubou e matou taxista em Petrópolis

Policiais civis da 105ª DP (Petrópolis), prenderam, na tarde deste sábado (13/09), o homem que roubou e assassinou um taxista na BR-040, no trecho que corta a cidade de Petrópolis. Ele foi capturado em Jardim Marília, em Magé, quatro dias após o crime.

Na última terça (09/09), a vítima, de 83 anos, estava trabalhando, quando foi surpreendida e violentamente agredida pelo autor, que desferiu socos e utilizou objetos perfurantes para atingi-la. O criminoso deixou o corpo do idoso na beira da estrada e seguiu com o táxi roubado por mais alguns quilômetros, antes de abandoná-lo.

Após trabalho de inteligência da unidade, os agentes identificaram o assassino e o prenderam em sua residência. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por latrocínio.