Polícia Civil e Detro deflagram ação contra fraudes em multas rodoviárias

Diante dos indícios, a Delfaz representou por mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao servidor investigado - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Fazenda (Delfaz), em ação conjunta com a Corregedoria do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro), deflagraram a "Operação Cancellatum", nesta segunda-feira (15/09). O objetivo é apurar e combater fraudes no sistema de multas aplicadas a permissionários do transporte intermunicipal.

A investigação teve início a partir de denúncia encaminhada pelo Núcleo de Inteligência do Detro, que apontava a atuação irregular de um servidor lotado na Coordenadoria Econômica. De acordo com as apurações, o funcionário teria adulterado boletos bancários utilizados para pagamento das penalidades, reduzindo em até 60% os valores originalmente devidos.

Auditorias internas e análises técnicas confirmaram a emissão de documentos incompatíveis com os registros oficiais, vinculados diretamente ao login funcional do investigado. Também foi verificado o acesso ao sistema a partir de endereços de IP residenciais, inclusive em fins de semana e feriados, fora do horário regular de expediente.

Diante dos indícios, a Delfaz representou por mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao servidor investigado, com a finalidade de apreender computadores, dispositivos eletrônicos, documentos físicos e digitais, além de registros de transações financeiras ou comunicações que possam comprovar o esquema ilícito.

As investigações prosseguem para identificar possíveis envolvidos e beneficiários da fraude. A Polícia Civil e o Detro reafirmam seu compromisso com a transparência e a integridade da administração pública, atuando de forma firme e coordenada no combate a fraudes e práticas de corrupção que lesam o erário e comprometem a confiança da sociedade.

Nota oficial da Detro-RJ sobre a operação:

Desde o primeiro dia da nova gestão do Detro-RJ, o presidente Raphael Salgado determinou a realização de um rigoroso levantamento administrativo e operacional em toda a Autarquia. Essa iniciativa, pautada pelo compromisso com a transparência e a boa gestão pública, permitiu identificar indícios concretos de irregularidades, os quais foram prontamente comunicados aos órgãos competentes para as devidas apurações.

A operação denominada Cancellatum realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro nas dependências do Detro-RJ, tendo como alvo um servidor lotado na Coordenadoria Econômica, é resultado direto dessa postura de enfrentamento à corrupção e respeito ao dinheiro público.

A ação conduzida pela Polícia Civil representa uma clara demonstração do compromisso do Governo do Estado e da ALERJ, com o erário e com a população fluminense.

O Detro-RJ e o presidente Raphael Salgado agradecem à Secretaria de Estado da Polícia Civil, na pessoa do Sr. Secretário, Felipe Curi, e dos Delegados, Dr. Delmir Gouveia, Dr. Glaudiston Galeano Lessa e Dr. Bruno Cleuder, pelo pronto atendimento, trabalho técnico, ético e firme na condução da operação.

A autarquia seguirá trabalhando com transparência, responsabilidade e compromisso com a moralidade administrativa, promovendo um transporte público intermunicipal digno, eficiente e seguro para todos.