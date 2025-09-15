Indignados, moradores fecham RJ-106 novamente após morte de pedestre em SG; Vídeo!
Manifestação marca uma semana da morte de Pedro Pescador, atropelado ao tentar atravessar a rodovia
Moradores do bairro Rio do Ouro interditaram a faixa da direita da RJ-106, sentido Niterói, na manhã desta segunda-feira (15), em protesto pela falta de segurança na travessia da rodovia. A manifestação ocorre uma semana após a morte de Pedro Pescador, conhecido na comunidade, atropelado ao tentar atravessar a pista.
Com faixas, cartazes e até um boneco coberto com pano branco, representando simbolicamente uma vítima, os manifestantes denunciaram o alto número de atropelamentos no trecho e cobraram a instalação urgente de uma passarela na localidade. O ato gerou um grande congestionamento, que se estendeu até o município de Maricá.
Durante o protesto, o trânsito apresentou lentidão, mas a linha de ônibus 48 (Rio do Ouro x Centro de Niterói), operada pela viação Pendotiba, circulou com intervalos regulares.
Em resposta, o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) informou que analisa a construção de uma passagem subterrânea como alternativa para reduzir os acidentes na área. Enquanto isso, os moradores prometem continuar pressionando por uma solução definitiva e segura.
Outros protestos
Desde a morte de Pedro Pescador, há uma semana, os moradores têm realizado manifestações diárias. No último sábado (13), a rodovia também foi bloqueada, entulhos foram colocados na pista e manifestantes atearam fogo, o que agravou ainda mais o trânsito na região.
Na ocasião, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) estiram na local para controlar o trânsito.