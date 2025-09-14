Homem morre a pauladas em briga de torcida próximo ao estádio Nilton Santos

Uma briga entre torcedores perto do Estádio Nilton Santos, o Engenho, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, terminou com a morte a pauladas de Mateus Casemiro dos Santos, neste sábado (13). De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos pedaços de madeira usados nas agressões.

O estádio não sediava nenhuma partida neste sábado, mas moradores da região relataram que os grupos de torcedores, ligados ao Botafogo, se encontraram no local e iniciaram uma briga com rivais e a Polícia Militar.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram uma confusão generalizada entre dois grupos de torcedores.

Após a briga, um homem aparece caído no chão, cercado por rivais. A vítima é agredida com chutes e golpes de madeira em várias partes do corpo, inclusive na cabeça, por um dos agressores que utiliza um pedaço de pau. Ainda não há confirmação oficial de que a vítima registrada nas imagens seja Mateus Casemiro dos Santos.

A briga aconteceu horas antes da partida entre Corinthians e Fluminense, no Maracanã, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em que o time paulista venceu por 1 a 0.

O material apreendido e os vídeos da briga foram incluídos no inquérito que investiga o caso.

Segundo relatos de moradores, os envolvidos na confusão seriam torcedores do Botafogo. A presença desses torcedores nas imediações do Engenhão, mesmo sem jogo do clube no local, pode estar relacionada a uma aliança entre uma das torcidas organizadas do Botafogo e uma do Corinthians.

Após o confronto, duas pessoas foram socorridas para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Um dos feridos, após receber atendimento médico, foi conduzido à 24ª DP (Piedade), onde prestou depoimento e foi liberado.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais do 3º BPM (Méier) e do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) atuaram para dispersar os envolvidos na confusão, que ocorreu na Rua José, no bairro Engenho de Dentro.

Já a Polícia Civil afirmou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que foi acionada após o ocorrido. As diligências estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias da morte.