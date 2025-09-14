Ivete Sangalo encontra Mariah Carey nos bastidores do The Town e brinca: "Minha melhor amiga!

Cantora brasileira se divertiu ao lado do filho Marcelo e relembrou primeiro encontro com a diva pop em 1999 - Foto: Reprodução - Instagram

A cantora Ivete Sangalo protagonizou um momento épico ao encontrar Mariah Carey nos bastidores do The Town, na noite deste sábado (13). Em um vídeo divulgado no Instagram, a brasileira surge ao lado do filho, Marcelo, de 15 anos, interagindo com a famosa americana e dando boas risadas.

“Fui dar um beijo e desejar bom show pra minha melhor amiga, sim! Besties”, escreveu Ivete na legenda da publicação. Os internautas adoraram a interação entre as cantoras: “Duas lindas, duas grandes artistas, duas talentosas, duas rainhas! Amamos esse encontro”, escreveu um. “Mariah encontrou nossa rainha do Brasil”, disse outro. “Que tudo”, reagiu um terceiro.

Ivete Sangalo foi uma das atrações musicais do festival e cantou momentos antes de Mariah. Em meio a sua apresentação brincou: “Do Brasil, eu, no mundo, Mariah! Ela é minha melhor amiga, gente!”.

Esse não foi o primeiro encontro das cantoras, como relembrou Ivete, na última terça-feira (9), sobre quando conheceu a cantora norte-americana em 1999 e até ganhou uma blusa dela. Na ocasião, Xuxa foi a responsável pelo encontro.