São Gonçalo reforça importância do aleitamento materno

A Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo tem o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno, que também ajuda as mães - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

A Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo tem o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno, que também ajuda as mães - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

A Unidade de Saúde da Família (USF) José Bruno Neto, no Boa Vista, está sendo preparada para ser uma Unidade Básica Amiga da Amamentação (Iubaam). Todos os profissionais do posto de saúde foram capacitados e há um grupo de gestantes sendo acompanhado mensalmente. A USF já ganhou até uma sala especial para a ajuda com o aleitamento materno e as visitas das mamães podem acontecer de segunda a sexta, das 9h às 16h, com demanda espontânea (sem agendamento), independente do dia da reunião.

A unidade será referência em aleitamento materno e terá certificação do Estado. A Iubaam visa a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno através da mobilização das unidades básicas de saúde. O grupo das gestantes foi criado para intensificar as ações de conscientização, para trocar experiências, histórias e tirar dúvidas. Após o nascimento do bebê, elas são orientadas quanto ao aleitamento.

Leia também:

Após condenação do STF, Bolsonaro deixa prisão domiciliar para passar por procedimentos médicos em Brasília



São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro



“É mais uma unidade com reforço para a importância da amamentação, suas vantagens e manejo adequado do aleitamento. Ela tem uma norma para repassar os ensinamentos para toda a equipe de cuidados de saúde e já ajuda as mães, que começam a ser acompanhadas na gestação, para iniciar o aleitamento na primeira hora após o nascimento. Também há o incentivo para o aleitamento sob livre demanda, sem a inserção de bicos ou chupetas”, explicou Jaqueline Moraes, coordenadora do Aleitamento Materno da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo.

Outras USFs espalhadas pela cidade também contam com profissionais qualificados para a orientação e apoio para a manutenção do aleitamento materno. “Estamos preparando e capacitando enfermeiros, técnicos de enfermagem e nutricionistas de todas as unidades básicas de saúde para que deem orientação correta e assertiva para as mães que procurarem ajuda na amamentação”, contou Jaqueline.

A Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo tem o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno, que também ajuda as mães. O grupo virou referência para o manejo do aleitamento materno em São Gonçalo e também recebe moradoras de outras cidades. Atualmente, os profissionais também são multiplicadores para servidores de outras unidades de saúde da cidade, como a Unidade de Saúde da Família (USF) José Bruno Neto, no Boa Vista.

“O Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno começou, em 2018, porque víamos muitas mães que chegavam ao Pronto Socorro Infantil (PSI) com dificuldades para amamentar. Percebemos que não tinham tido orientação na atenção primária. Hoje, essa realidade mudou e estamos expandindo o aprendizado para as unidades básicas de saúde”, finalizou a nutricionista Rogéria Flor, do grupo da Clínica do Mutondo.

Serviço

O grupo de gestantes da USF José Bruno Neto, em Boa Vista, tem encontro mensal. Mas os profissionais da unidade estão disponíveis para atendimentos a gestantes e puérperas de segunda a sexta, das 9h às 16h, sem qualquer agendamento. A USF fica na Rua Veríssimo de Souza, na altura do número 724, Boa Vista.

O Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno atende às segundas, terças e quartas, das 9h às 16h, com agendamento ou livre demanda. A Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo fica na Rua Alfredo Backer, 358, Alcântara, em frente ao 7º Batalhão de Polícia Militar. Contatos: email: aleitamento.sg@gmail.com.