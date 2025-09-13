Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Niterói; Vídeo

Com ele, os policiais apreenderam “balinhas” de metanfetamina; diversos frascos e produtos químicos para preparação de loló e um carregador de airsoft

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de setembro de 2025 - 14:46
A apreensão aconteceu na tarde desta sexta-feira (12)
Durante um patrulhamento pela Comunidade do Atalaia, no Viradouro, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (12), agentes do 12°BPM avistaram quatro suspeitos na prática de fabricação de drogas. Em meio a abordagem, três deles conseguiram fugir do local.

Com o suspeito restante, que foi detido, os agentes apreenderam diversos frascos e produtos químicos para fabricação da droga loló; 26 “balinhas” de metanfetamina e um carregador de airsoft.

Diante dos fatos, a equipe procedeu com o acusado, juntamente com os materiais apreendidos, à 77ª DP (Icaraí) para registro, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido posteriormente à 76ª DP (Centro), permanecendo preso.


Autor: Divulgação

