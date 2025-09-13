Carro roubado há quase um ano é recuperado na Ponte Rio-Niterói

Uma mulher foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um carro roubado há quase um ano. A abordagem aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio, na sexta-feira (12).

Por volta das 10h, na altura da praça do pedágio, em Niterói, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) abordaram o veículo. Durante a fiscalização, verificaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do automóvel. Em uma análise mais detalhada, a equipe constatou que o carro circulava com placa clonada e era roubado. O roubo aconteceu em novembro de 2024, em São Gonçalo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (76ª DP).