Delegacia de Niterói prende padrasto que estuprou enteada de 13 anos

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) prenderam, nesta quinta-feira (11/09), um homem que estuprou a enteada de treze anos. Ele foi capturado na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a vítima, o padrasto praticou atos libidinosos e a tocava no corpo durante a noite, enquanto ela estava dormindo. A mãe da adolescente presenciou uma das cenas e denunciou o homem, que foi condenado posteriormente. Os fatos aconteceram em 2018.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, o homem foi localizado e capturado. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.