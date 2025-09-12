Interventor federal que atuou no 8 de janeiro lança livro em Maricá

Cappelli foi designado pelo presidente Lula como interventor na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques, promovidos por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro - Foto: Enzo Britto

O jornalista e político Ricardo Cappelli, que atuou como interventor federal no Distrito Federal após os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, esteve na Festa Literária Internacional de Maricá, a Flim, para lançar, nesta sexta (12), o livro “O 8 de janeiro que o Brasil não viu”. Em conversa com a equipe de O São Gonçalo, o ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública aproveitou para comentar o desenrolar judicial da tentativa de golpe.

Para Cappelli, a sentença que condenou, nesta quinta (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em trama golpista representa um marco para o país. “O STF ontem fez história ao virar uma página do Brasil. A história do Brasil é marcada por golpes, por tentativas de golpes e [os golpistas] jamais foram ao banco dos réus, jamais foram julgados. Ontem, pela primeira vez, civis e militares foram condenados e serão presos por uma conspiração golpista. Então, isso é uma virada importantíssima na história do Brasil”, destacou o ex-interventor, em conversa exclusiva com nossa equipe.

Para Cappelli, a sentença que condenou, nesta quinta (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em trama golpista representa um marco para o país

Cappelli foi designado pelo presidente Lula como interventor na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques, promovidos por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Nesta sexta (12), ele relembrou as experiências em Brasília na ocasião durante um bate-papo na tenda Papo Flim, mediado pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Após o debate, ele autografou edições do livro e conversou com leitores.

Publicado pela Editora História Real, o livro inclui relatos inéditos sobre os 23 dias de Cappelli à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. “O 8 de janeiro que o Brasil não viu” já está à venda nas livrarias.