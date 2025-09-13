PM realiza duas prisões por tráfico de drogas em comunidades de Niterói

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 12h40, na Travessa do Holofote, em Santana - Foto: Divulgação

Em duas ações distintas realizadas nesta sexta-feira (12), equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM prenderam dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas nas comunidades do Holofote, em Santana, e Buraco do Boi, no Barreto. As operações resultaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe flagrou o suspeito, de 20 anos, com 140 pinos de cocaína, 106 trouxinhas de maconha, 11 pedras de crack, além do rádio utilizado para comunicação entre traficantes.

O material foi apreendido, e o acusado foi levado à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas sendo posteriormente encaminhado à 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso.

Buraco do Boi

Poucas horas depois, às 14h30, outra equipe do GAT realizava patrulhamento na Rua Monsenhor Reader, na comunidade Buraco do Boi, no Barreto, quando avistou um jovem, de 18 anos, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado.

O material foi apreendido, e o acusado foi levado à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante | Foto: Divulgação

Durante a fuga, ele teria dispensado uma sacola contendo 44 trouxinhas de maconha, 29 pedras de crack e 20 pinos de cocaína.

Detido e conduzido à delegacia do Fonseca, ele foi autuado por associação para o tráfico de drogas.