Passageiro de ônibus é preso com três quilos de cocaína na BR-101

A droga saiu da Penha, na Zona Norte do Rio para Cachoeiro do Itapemirim - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três quilos de cocaína, na sexta-feira (12), com um passageiro de um ônibus interestadual. A apreensão aconteceu na BR-101, em Rio Bonito (RJ).

Por volta das 12h, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) realizavam uma ação de Direitos Humanos quando abordaram um ônibus da linha Rio de Janeiro (RJ) x Cachoeiro do Itapemirim (ES). Durante a ação de conscientização no interior do veículo, a equipe notou um nervosismo incomum de um dos passageiros com a presença policial.

Ao ser realizada a fiscalização, o indivíduo disse que iria para uma festa de família no Espírito Santo, mas não possuía nenhuma bagagem. Entretanto, foi encontrada uma bolsa, atrás do banco, com frascos de remédios e três tabletes de cocaína. Logo em seguida, o passageiro confirmou que a bolsa era dele.

O homem disse que buscou a droga na Penha, na Zona Norte do Rio, e faria a entrega em Cachoeiro do Itapemirim. Ele contou ainda que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte, mas não sabia o tipo de entorpecente que levava.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (118ª DP).