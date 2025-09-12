Léo Jardim é herói em quinta disputa de pênalti pelo Vasco na Copa do Brasil

A classificação do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil diante do Botafogo, na noite de quinta-feira (11), passa novamente pelas mãos do goleiro Léo Jardim. O camisa 1 brilhou na disputa de pênaltis e garantiu mais uma vez o Cruzmaltino na próxima fase.

Essa foi a quinta classificação consecutiva na Copa do Brasil nas penalidades tendo o goleiro como herói. A noite não começou perfeita para Jardim. Ele cometeu pênalti em Joaquín Corrêa e falhou em uma saída pelo alto que quase resultou em gol, salva por Lucas Freitas.

Mas o destino reservou uma nova chance para o goleiro vascaíno. Na disputa por pênaltis, ele defendeu a cobrança de Alex Telles, justamente o autor do gol do Glorioso no tempo normal. A defesa abriu o caminho para a classificação do Vasco.

No dia 11 de setembro de 2024, Jardim foi protagonista da classificação do Vasco contra o Athletico-PR, que colocou o clube carioca nas semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez depois de 13 anos. Exatamente um ano depois, o goleiro foi o responsável por classificar o time a mais uma semifinal do torneio.

Léo Jardim foi herói em cinco classificações decididas na marca da cal, todas elas na Copa do Brasil. Ele garantiu as classificações contra Água Santa (2ª fase de 2024), Fortaleza (3ª fase de 2024), Athletico (quartas de final de 2024), Operário (3ª fase de 2025) e agora contra o Botafogo (quartas de final de 2025).

Ao todo, são sete cobranças defendidas nas decisões: uma contra o Água Santa, uma contra o Fortaleza, uma contra o Athletico, três contra o Operário e uma contra o Botafogo.

O Vasco agora vira a chave e se concentra no Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no domingo (14), às 20h30, contra o Ceará, em São Januário. A disputa da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, acontece apenas nos dias 10 e 14 de dezembro.