Dom Sarau celebra 4 anos, com realizações variadas em prol da cultura em São Gonçalo, no RJ

Um dos mais conhecidos do setor cultural em São Gonçalo, o coletivo Dom Sarau, celebra, nesta sábado (12), quatro anos de existência, com atividades variadas de artistas ligados à entidade, que apesar do pouco tempo de existência, tem expressivas realizações, não apenas em encontros presenciais na região, mas também em lives transmitidas para outros países.

O Dom Sarau, coletivo coordenado pela produtora cultural e embaixadora brasileira na Confederação Virtual do Livro, Lígia Helena Carvalho, tem se destacado pela articulação de artistas locais até em conexões internacionais. Tem cerca de 2 mil filiados, ligados à música, dança, literatura e artes plásticas, que costuma reunir em encontros presenciais. As atividades também se estendem ao exterior, com lives ao vivo. Em junho, por exemplo, o grupo representou o Brasil na Feira do Livro de Angola, conectando a cultura entre os dois países.

“levar a cultura gonçalense para além das fronteiras é um ato de resistência e também de afeto. Nosso objetivo é fazer com que a arte transforme espaços, realidades e vidas”, afirmou Lígia, que é cantora, poetisa, produtora cultural e artista plástica.

O encontro especial de aniversário será realizado nesse sábado, a partir de 17 horas, no Salão Happy Festas, na Rua Wilson Costa, no Gradim, em São Gonçalo. a Abertura será com o Cantor Álvaro Matheus e a seguinte participação de 31 artistas já confirmados:

• Ligia Helena Carvalho

• Wellington Carvalho

• Francisco Brandão

• Luba Tcherynna (MC Luba)

• Alessandra Oliveira

• Fabiano Jaegger

• Maria do Rosário

• Pedro Garrido

• Ângela Madureira

• Elisangela Habitar

• Lucas Mariano

• Betty Veríssimo

• Ander Castro (Mc Play boy)

• Mc Da-Nit

• Mc Goreth

• Deise Pontes ( a Leoa)

• Ana Ledig

• Décio Machado

• Fátima Ribeiro

• Projeto Acústico das Plêiades

• Gessé Viana

• Daniel Oliveira

• Viviane Mendonça

• Joselene Negra Black

• Priscila Souza

• Luciana Soriano

• Sérginho Soares

• Esther Fontoura

• Anna Sequeira

• Deyvid Soares