Dom Sarau celebra 4 anos, com realizações variadas em prol da cultura em São Gonçalo, no RJ
Coletivo tem amplo trabalho, em que artistas da cidade divulgam música, dança, poesia e pintura em atividades presenciais e também em lives para outros países
Um dos mais conhecidos do setor cultural em São Gonçalo, o coletivo Dom Sarau, celebra, nesta sábado (12), quatro anos de existência, com atividades variadas de artistas ligados à entidade, que apesar do pouco tempo de existência, tem expressivas realizações, não apenas em encontros presenciais na região, mas também em lives transmitidas para outros países.
O Dom Sarau, coletivo coordenado pela produtora cultural e embaixadora brasileira na Confederação Virtual do Livro, Lígia Helena Carvalho, tem se destacado pela articulação de artistas locais até em conexões internacionais. Tem cerca de 2 mil filiados, ligados à música, dança, literatura e artes plásticas, que costuma reunir em encontros presenciais. As atividades também se estendem ao exterior, com lives ao vivo. Em junho, por exemplo, o grupo representou o Brasil na Feira do Livro de Angola, conectando a cultura entre os dois países.
“levar a cultura gonçalense para além das fronteiras é um ato de resistência e também de afeto. Nosso objetivo é fazer com que a arte transforme espaços, realidades e vidas”, afirmou Lígia, que é cantora, poetisa, produtora cultural e artista plástica.
O encontro especial de aniversário será realizado nesse sábado, a partir de 17 horas, no Salão Happy Festas, na Rua Wilson Costa, no Gradim, em São Gonçalo. a Abertura será com o Cantor Álvaro Matheus e a seguinte participação de 31 artistas já confirmados:
• Ligia Helena Carvalho
• Wellington Carvalho
• Francisco Brandão
• Luba Tcherynna (MC Luba)
• Alessandra Oliveira
• Fabiano Jaegger
• Maria do Rosário
• Pedro Garrido
• Ângela Madureira
• Elisangela Habitar
• Lucas Mariano
• Betty Veríssimo
• Ander Castro (Mc Play boy)
• Mc Da-Nit
• Mc Goreth
• Deise Pontes ( a Leoa)
• Ana Ledig
• Décio Machado
• Fátima Ribeiro
• Projeto Acústico das Plêiades
• Gessé Viana
• Daniel Oliveira
• Viviane Mendonça
• Joselene Negra Black
• Priscila Souza
• Luciana Soriano
• Sérginho Soares
• Esther Fontoura
• Anna Sequeira
• Deyvid Soares