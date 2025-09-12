Mulher é presa por queimar as mãos da própria filha, de 9 anos, por reclamar de fome

Uma mãe foi presa na Comunidade do Serrão, em Niterói, nesta sexta-feira (12), por queimar as palmas da mão da filha de 9 anos de idade. A mulher, de 35 anos, foi autuada com base na lei de tortura.

Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, após mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, prenderam a mulher na Travessa São Luiz.

Segundo informações, a acusada estava em casa quando a filha de 9 anos reclamou de estar com fome e passou a mexer nos corantes que estavam guardados na casa. Como forma de castigo, a mãe decidiu aquecer um ovo até o ponto de fervura e obrigou a filha a segurá-lo nas mãos.

A atitude causou severas lesões nas mãos da criança, que precisou ser internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde foi submetida por 14 intervenções reparadoras.