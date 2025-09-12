Casa pega fogo em bairro da Zona Sul de Niterói

Uma casa na rua Mário Viana, em Niterói, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (12), assustando moradores da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h48 para o local do incêndio.

Ainda segundo os Bombeiros, eles foram acionados para o número 416 da via, que seria uma casa de shows ou boate dentro de um condomínio.

Leia também:

➣Universidade Federal Fluminense (UFF) realiza mostra científica com visitação aberta ao público

➣ Após aparecer em chá revelação através de chamada de vídeo, preso é isolado em Bangu 1; Entenda

O incêndio foi controlados e não houve feridos. Segundo populares, imóvel estava vazio.