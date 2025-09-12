Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3532 | Euro R$ 6,2702
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Casa pega fogo em bairro da Zona Sul de Niterói

Bombeiros informaram que ninguém se feriu com o incidente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de setembro de 2025 - 17:04
Casa na rua Mário Viana, em Santa Rosa, Niterói, pegou fogo nesta sexta-feira (12)
Casa na rua Mário Viana, em Santa Rosa, Niterói, pegou fogo nesta sexta-feira (12) -

Uma casa na rua Mário Viana, em Niterói, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (12), assustando moradores da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h48 para o local do incêndio.

Ainda segundo os Bombeiros, eles foram acionados para o número 416 da via, que seria uma casa de shows ou boate dentro de um condomínio.

Leia também:

Universidade Federal Fluminense (UFF) realiza mostra científica com visitação aberta ao público

➣ Após aparecer em chá revelação através de chamada de vídeo, preso é isolado em Bangu 1; Entenda

O incêndio foi controlados e não houve feridos. Segundo populares, imóvel estava vazio. 

Tags:

fogo Niterói

Matérias Relacionadas