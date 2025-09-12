Casa pega fogo em bairro da Zona Sul de Niterói
Bombeiros informaram que ninguém se feriu com o incidente
Uma casa na rua Mário Viana, em Niterói, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (12), assustando moradores da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h48 para o local do incêndio.
Ainda segundo os Bombeiros, eles foram acionados para o número 416 da via, que seria uma casa de shows ou boate dentro de um condomínio.
O incêndio foi controlados e não houve feridos. Segundo populares, imóvel estava vazio.