Thammy Miranda revela que esposa está a espera do segundo filho do casal

Thammy Miranda e Andressa Ferreira publicaram um vídeo fazendo um comunicado muito especial, a família está crescendo e o casal está a espera do segundo filho.

No vídeo, Thammy declara visualmente emocionado: "Hoje a gente veio dividir com todo mundo que nosso amor, mais uma vez, se multiplicou. De dentro da gente, vai surgir mais um pedacinho de nós. Mais um pedacinho de amor”.

Andressa, por sua vez, reforçou a fé do casal nesse momento: “A gente acredita que nenhum ser humano faz filho. É Deus quem nos presenteia com esse presente. Os filhos são herança Dele, e não existe nada mais importante na vida do que a família”.

A influenciadora falou sobre o sentimento de estar esperando mais um filho: “Dois filhos trazem essa sensação de casa cheia, de completude. É muito amor. Nem imaginava que teríamos mais um, mas como nos saímos tão bem sendo pais do primeiro, pensei: Podemos tentar de novo”.

Juntos desde 2014, Thammy e Andressa resolveram se casar em 2018. Um anos depois anunciaram a primeira gravidez, fruto de um processo de fertilização in vitro (FIV), realizado nos EUA. Hoje, são pais de Bento, de 5 anos e em breve devem revelar o sexo do novo bebê.