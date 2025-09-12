Suspeito é preso vendendo drogas na Comunidade da Estação, em Maricá

Um homem de 24 anos foi preso após ser flagrado vendendo drogas na Comunidade da Estação, em Ponta Negra, Maricá, na manhã desta sexta-feira (12). Com ele, policiais apreenderam uma carga de drogas com centenas de porções que seriam comercializadas na comunidade, além de uma arma de fogo e quase 1,9 mil reais em dinheiro.

Segundo agentes do 12º BPM (Niterói), a unidade recebeu denúncias anônimas sobre a circulação de traficantes armados na comunidade. Uma equipe foi enviada ao local e encontrou, durante buscas na região, um homem vendendo entorpecentes na Rua Leito Via Férrea. Ele já tinha uma passagem criminal por posse e uso de drogas.

Foram apreendidas uma pistola 9mm com 17 munições, 286 pinos de cocaína, 128 tabletes de maconha, 92 frascos com crack, 7 frascos de loló e um aparelho celular, além de R$ 1.898,50 reais em espécie. O material ilícito foi levado junto do suspeito para a 82º DP (Maricá).

Leia também:

➢ Polícia Civil prende homem suspeito de maltratar cinco filhos

➢ Corpo encontrado na Praia de Piratininga é de adolescente que desapareceu com namorado no mar do Leme