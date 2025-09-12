Polícia Civil prende homem que compartilhou fotos íntimas e extorquiu mulher em Japeri

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Foto: Divulgação - PCERJ

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, nesta sexta-feira (12/09), um homem que extorquiu e divulgou fotos íntimas de uma mulher. O autor foi capturado em Japeri, na Baixada Fluminense, após trabalhos de inteligência da unidade.

A vítima relatou que, após entrar em contato com o dono de um anúncio falso na internet, foi induzida a enviar um código recebido via SMS para o interlocutor e teve o telefone invadido. A partir do fato, a mulher narrou que começou a receber ameaças exigindo compensação financeira para não divulgar conteúdos íntimos roubados do celular dela. Em cinco ocasiões, a vítima pagou valores que ultrapassaram R$ 2 mil para não ter a intimidade compartilhada.

O dinheiro era enviado via pix para dois remetentes diferentes e, posteriormente, agentes descobriram que os homens disponibilizavam as contas para receber o valor em troca de frações das quantias. Em junho, o autor fez uma nova cobrança, mas, como não foi respondido pela vítima, compartilhou o conteúdo para terceiros.

Após trabalhos de inteligência da unidade, o criminoso foi localizado e capturado. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva.