Igreja Matriz se prepara para celebrar a Beatificação de São Gonçalo

A Igreja Matriz de São Gonçalo inicia neste sábado (13) as celebrações da festa da Beatificação do padroeiro do município. A programação inclui tríduo com a Santa Missa, confraternização, apresentações musicais e culturais, em um ambiente marcado pela fé, devoção e espiritualidade.

A abertura será neste sábado (13), às 16h, com a celebração da Santa Missa. Logo após, a festa externa terá início com a apresentação da banda de pop rock Conexão 80. No domingo (14), após a Missa das 18h, a Banda Ângelus conduzirá momentos de louvor no palco da paróquia. Já na segunda-feira (15), o tríduo será concluído com a Santa Missa, às 19h.

A abertura será neste sábado (13), às 16h, com a celebração da Santa Missa | Foto: Divulgação

No dia 16 de setembro, data em que se celebra a beatificação, o professor de História da UERJ, Rui Aniceto Fernandes, fará uma palestra na Matriz a partir das 18h30 sobre o surgimento e a devoção a São Gonçalo no município. Em seguida, será celebrada a Santa Missa solene. Nesta noite, também haverá barracas de alimentação no pátio da igreja.

O pároco da Matriz, padre Douglas Alves Fontes, ressalta o convite a toda a comunidade: “Celebrar a beatificação fortalece a esperança na comunhão dos santos e nos convida a seguir suas virtudes. O testemunho de amor a Cristo do nosso padroeiro tornou-se um modelo a ser imitado pelos fiéis e pode conduzir muitos corações à santidade”, afirmou.

As comemorações prosseguem no dia 18 de setembro, quando os católicos da cidade são convidados a participar do São Gonçalo Fest, dentro da programação religiosa do aniversário do município. As atividades terão início às 18h30, com a oração do Terço conduzida pela Comunidade Divina Luz. Às 19h, o arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, celebrará a Santa Missa, juntamente com padres da cidade. Após a celebração, o ministério AdoraSamba animará o público com louvor e pagode, e em seguida, o Padre Fábio de Melo se apresentará no palco da Arena São Gonçalo. A entrada é gratuita.

Entenda a celebração

Esta é a segunda vez no ano em que a Paróquia de São Gonçalo celebra o padroeiro. A primeira festa ocorre em 10 de janeiro, data da morte de São Gonçalo, considerada pela Igreja como o nascimento para a vida eterna com Deus.

Em setembro, a comemoração se repete em referência à beatificação do santo, realizada em 16 de setembro de 1561. O reconhecimento marcou oficialmente que São Gonçalo está na presença de Deus e pode interceder pelos fiéis. O processo contou com a atuação de Dom Rodrigo Pinheiro, Bispo do Porto e Arcebispo de Braga (Portugal), na época, e foi confirmado pelo Cardeal Dom Henrique, responsável por validar a sentença da beatificação.

Desde então, a data passou a ser lembrada com Missas em diversos lugares do mundo. São Gonçalo é reconhecido como padroeiro dos arquitetos, protetor dos violeiros, intercessor daqueles que enfrentam problemas nos ossos e, segundo a tradição portuguesa, também é chamado de “casamenteiro das velhas”, em referência às mulheres que já teriam ultrapassado a idade considerada comum para o matrimônio.