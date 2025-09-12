Vasco vence o Botafogo nos pênaltis e vai encarar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil
Equipes voltaram a empatar por 1 a 1 no tempo normal
O Vasco avançou para a semifinal da Copa do Brasil após vencer o Botafogo nos pênaltis, nesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, no Rio. No tempo normal, empate em 1 a 1, assim como no primeiro jogo. O Cruzmaltino vai medir forças com o Fluminense na próxima fase.
Os gols da partida aconteceram no primeiro tempo, em dois lances de falha dos goleiros. No gol do Vasco, aos 22, Coutinho cobrou falta, o goleiro Neto foi mal na bola, que rebateu e sobrou livre para Nuno Moreira empurrar, livre, para o gol.
Já no gol do Alvinegro, Correa foi lançado, mas adiantou muito a bola. Léo Jardim demorou a sair do gol e acabou chegando atrasado, cometendo pênalti. Alex Telles bateu e converteu.
O segundo tempo foi quase um ataque contra defesa do Botafogo. Com 57% de posse de bola, os donos da casa chutaram 11 vezes, contra 5 do Vasco, tiverem cinco escanteios e obrigaram Jardim a defender cinco chutes. Apesar do volume intenso, o Botafogo nao conseguiu marcar.
Nos pênaltis, Alex Telles, que havia marcado no tempo normal, acabou perdendo em bela defesa de Léo Jardim. Pelo Vasco, todos marcaram, fazendo um placar de 5 a 4.
Na semifinal, o Vasco vai encarar o Fluminense. A expectativa é de que as duas partidas aconteçam no Maracanã, já que a PM não permite o jogo entre os clubes em São Januário.