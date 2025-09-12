Dupla é presa com pistola e grande quantidade de drogas em Niterói; Vídeo

A PM apreendeu uma pistola, farto material entorpecente, dinheiro em espécie, dois aparelhos de celular e um rádio transmissor - Foto: Divulgação

A PM apreendeu uma pistola, farto material entorpecente, dinheiro em espécie, dois aparelhos de celular e um rádio transmissor - Foto: Divulgação

Durante um patrulhamento de rotina na tarde desta quinta-feira (11), agentes do 12ºBPM de Niterói receberam informações de que dois suspeitos, oriundos do tráfico de drogas, estariam comercializando material entorpecente na Travessa Sá Barreto (Comunidade Bernardino), próximo à UPA do bairro Fonseca. Um deles estaria portando uma pistola.

Os agentes se encaminharam ao local e realizaram a abordagem dos acusados, onde apreenderam uma pistola, farto material entorpecente, dinheiro em espécie, dois aparelhos de celular e um rádio transmissor.

Diante dos fatos, a guarnição encaminhou os suspeitos e todo material apreendido à 78ª DP (Fonseca), e posteriormente à 76ª DP (Centro) para registro da ocorrência.

Leia também

Homem é preso por tráfico de drogas em Búzios

Mulher grávida é assaltada no Mutuá, em São Gonçalo



Apreensão de drogas

Ainda nesta quinta-feira (11), no período da noite, policiais militares realizaram a apreensão de 72 pinos de cocaína na Rua Percília Rodrigues, em Várzea das Moças, Niterói, após um patrulhamento pela localidade com o objetivo de inibir o tráfico de drogas.

Durante a ação, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita, que, ao notar a presença policial, fugiu do local. Após buscas pela região, os policiais encontraram o material mencionado em uma sacola plástica escondida no canto de um muro.

O material foi encaminhado à 81ª DP (Itaipú) | Foto: Divulgação

O material foi encaminhado à 81ª DP (Itaipú).





Divulgação