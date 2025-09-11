Mulher grávida é assaltada no Mutuá, em São Gonçalo
Vídeo do assalto está circulando nas redes sociais
Uma mulher grávida foi assaltada por dois criminosos de moto no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (10). O crime ocorreu próximo ao Colégio Estadual Ismael Branco. A ação foi gravada por câmeras de segurança e o vídeo do assalto passou a circular nas redes sociais.
No vídeo, a vítima, que não foi identificada, estava caminhando quando a dupla de assaltantes já estava parada na calçada ao lado. Ao se aproximar dos homens, o assaltante que estava na carona da moto desceu e abordou a vítima com a mão por baixo da blusa, pegando a bolsa da mulher. A vítima até tenta argumentar com o assaltante, mas foi ignorada pelo criminoso que fugiu com o parceiro.
Segundo a Polícia, o 7º BPM não foi acionado para o caso. A Polícia Civil informou que nenhum registro deste tipo foi registrado na delegacia da área.