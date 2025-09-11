Mulher grávida é assaltada no Mutuá, em São Gonçalo

O crime ocorreu próximo ao Colégio Estadual Ismael Branco e o vídeo do assalto passou a circular nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher grávida foi assaltada por dois criminosos de moto no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (10). O crime ocorreu próximo ao Colégio Estadual Ismael Branco. A ação foi gravada por câmeras de segurança e o vídeo do assalto passou a circular nas redes sociais.

No vídeo, a vítima, que não foi identificada, estava caminhando quando a dupla de assaltantes já estava parada na calçada ao lado. Ao se aproximar dos homens, o assaltante que estava na carona da moto desceu e abordou a vítima com a mão por baixo da blusa, pegando a bolsa da mulher. A vítima até tenta argumentar com o assaltante, mas foi ignorada pelo criminoso que fugiu com o parceiro.

Segundo a Polícia, o 7º BPM não foi acionado para o caso. A Polícia Civil informou que nenhum registro deste tipo foi registrado na delegacia da área.