Homem é preso por tráfico de drogas em Búzios

Policiais civis da 127ª (Búzios) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas, nesta quarta-feira (10/10). O autor foi detido na Praça do Cruzeiro, após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Durante a ação, os agentes apreenderam nove pinos de cocaína, além de R$80,00. Ainda de acordo com os policiais, o preso chegou ao município há cerca de dois meses para realizar a prática criminosa.