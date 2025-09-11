Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3788 | Euro R$ 6,3099
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem é preso por tráfico de drogas em Búzios

Homem chegou ao município há cerca de dois meses para realizar a prática criminosa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de setembro de 2025 - 19:12
O suspeito foi encaminhado à 127ª DP (Búzios) para investigação
O suspeito foi encaminhado à 127ª DP (Búzios) para investigação -

Policiais civis da 127ª (Búzios) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas, nesta quarta-feira (10/10). O autor foi detido na Praça do Cruzeiro, após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Leia também

▸ Corpo é encontrado na Praia de Piratininga nesta quinta-feira (11)

 Ambulante é preso no Rio por vender porção de camarão a R$ 400 para turistas chilenos

Durante a ação, os agentes apreenderam nove pinos de cocaína, além de R$80,00. Ainda de acordo com os policiais, o preso chegou ao município há cerca de dois meses para realizar a prática criminosa.

Tags:

Homem é preso por tráfico de drogas em Búzios

Matérias Relacionadas