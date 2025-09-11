Ambulante é preso no Rio por vender porção de camarão a R$ 400 para turistas chilenos

Um ambulante foi preso na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (10), ao tentar aplicar um golpe em um casal de turistas chinelos, vendendo uma porção de camarão por R$ 400. A prisão foi efetuada por agentes da Operação Segurança Presente.

Após serem repassadas as características do ambulante, os agentes começaram uma busca pela região, onde rapidamente encontraram o indivíduo.

O homem foi encaminhado a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato.