Ambulante é preso no Rio por vender porção de camarão a R$ 400 para turistas chilenos

O homem foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de setembro de 2025 - 13:11
Ambulante foi conduzido por agentes à delegacia
Um ambulante foi preso na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (10), ao tentar aplicar um golpe em um casal de turistas chinelos, vendendo uma porção de camarão por R$ 400. A prisão foi efetuada por agentes da Operação Segurança Presente. 

Após serem repassadas as características do ambulante, os agentes começaram uma busca pela região, onde rapidamente encontraram o indivíduo. 

O homem foi encaminhado a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde foi autuado por estelionato. 

