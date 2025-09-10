Polícia investiga caso de homem morto a tiros na Lagoinha, em São Gonçalo
Crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (10)
Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros no meio da Rua Basílio da Gama, no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (10). Os bombeiros foram acionados, mas ao chegarem ao local, o encontraram já sem vida.
Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).
Nas redes sociais, amigos e vizinhos lamentaram o episódio. "Você não merecia isso", escreveu um morador.
A Polícia Militar comunicou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados para atender à ocorrência de homicídio em Monjolos e, ao chegarem, receberam da equipe do Corpo de Bombeiros a confirmação do óbito de um homem. Segundo a PM, a área foi preservada até a chegada da perícia.
