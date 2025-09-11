Mulher é encontrada morta em calçado de condomínio em Niterói

Uma mulher de 55 anos foi encontrada morta dentro de um condomínio residencial na noite desta quarta-feira (10), na rua Porciúncula, no bairro Largo do Barradas, Zona Norte de Niterói.

O caso aconteceu por volta das 20h20 da noite, quando o 3º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), de Niterói, foi acionado. O corpo foi encontrado em uma calçada do condomínio e posteriormente, policiais militares foram ao local e preservaram a área.

De acordo com os bombeiros, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML do Barreto. A causa da morte ainda está sendo investigada, o caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).