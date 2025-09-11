Polícia Civil estoura laboratório de drogas de facção criminosa na Zona Norte

Policiais civis da 61ª DP (Xerém) desmontaram, nessa quarta-feira (10), um esquema de produção e distribuição de lança-perfume que abastecia comunidades da Baixada Fluminense. O laboratório foi encontrado em Irajá, na Zona Norte do Rio, e, no local, quatro envolvidos foram presos em flagrante manipulando materiais para a fabricação de drogas.

Após trabalho de inteligência da unidade e intenso monitoramento, os agentes estouraram o laboratório. No local, foram apreendidos um galão com produto químico, frascos, seringas, tampas, elásticos, além de dois simulacros de fuzil e um celular.

Ao serem questionados, os criminosos confessaram que produziam a droga a mando de um traficante ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, fabricação de insumos para o tráfico e associação para o tráfico.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos na cadeia de distribuição do entorpecente.