Galvão Bueno fecha parceria com SBT e irá narrar Copa do Mundo 2026

O narrador e apresentador Galvão Bueno fechou parceria para narrar os jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.

Ainda de acordo com as primeiras informações, Galvão deve narrar os jogos da Seleção Brasileira, além da final e duelos importantes. Já Tiago Leifert, titular das transmissões do canal, irá participar de programas especiais, além de trabalhar nos demais jogos do torneio.

De volta às transmissões

Após se despedir das transmissões em 2022, ao fim da Copa do Mundo do Catar, Galvão havia se afastado para cuidar de projetos pessoais e, esporadicamente, compartilhava suas opiniões e bastidores com seguidores nas redes sociais.

Mas, neste ano, as coisas mudaram e o narrador foi contratado pela Band, onde comanda seu próprio programa “Galvão e Amigos”, e pela Amazon Prime Video, onde voltou a narrar partidas de futebol.