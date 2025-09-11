Dupla invade estátua e pula de paraquedas 'da mão do Cristo Redentor'

A cena foi registrada por um guia turístico que passa pelo local com um grupo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cena foi registrada por um guia turístico que passa pelo local com um grupo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O monumento Cristo Redentor foi invadido por dois homens que saltaram de paraquedas da mão da estátua, na manhã desta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro.

A ‘aventura’ da dupla foi registrada por um guia turístico que estava em companhia de um grupo e filmava o passeio com um drone. As imagens revelam um dos homens sentado no braço direito do Cristo Redentor antes de pular.

O registro foi publicado nas redes sociais e viralizou.

Investigação

Depois da invasão ao monumento, a Polícia Militar foi acionada, porém os homens não foram localizados.

Através de nota, a assessoria de imprensa do Santuário Cristo Redentor disse que o caso foi registrado na 7ª DP (Santa Teresa), como crime contra patrimônio cultural, uma vez que a área é de responsabilidade da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

As imagens das câmeras de segurança foram solicitadas pelos investigadores e também haverá uma perícia no santuário. As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos.