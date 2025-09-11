Santa Bárbara recebe ação social da Prefeitura de Niterói

Dentre os serviços gratuitos, a população poderá usufruir de segunda via de documentos, corte de cabelo e outros serviços - Foto: Divulgação

Dentre os serviços gratuitos, a população poderá usufruir de segunda via de documentos, corte de cabelo e outros serviços - Foto: Divulgação

Neste sábado (13), o bairro de Santa Bárbara vai receber uma ação social promovida pela Prefeitura de Niterói com realização das secretarias de Administração (por meio da Administração Regional de Santa Bárbara e Baldeador), Assistência Social, Saúde, Idoso, Mulher e Direitos Humanos com apoio do Senac, Fundação Leão XIII, OAB, Casa Atípica, entre outros órgãos. A ação acontece das 9h às 12h.

Dentre os serviços gratuitos, a população poderá usufruir de segunda via de documentos (RG e certidões de nascimento, casamento e óbito), corte de cabelo masculino e feminino, massoterapia, aferição de pressão arterial, teste de glicose, emissão do cartão de estacionamento do idoso, assessoria jurídica, atendimento para pessoas com deficiência (PCDs), exame de vista, orientação sobre os direitos das mulheres, atendimento e orientações da Secretaria de Direitos Humanos e da Assistência Social (CRAS), dicas e orientações de maquiagem e aplicação de flúor para crianças. Além disso, também será possível fazer inscrições para o projeto de futebol (AMO) e levar as crianças para se divertirem no pula-pula.

Serviço: Ação Social em Santa Bárbara

Data: 13 de setembro de 2025

Horário: 9h às 12h

Local: Praça João Saldanha - Av Nestor Rodrigues Perlingeiro em frente ao número 455.