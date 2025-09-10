Niterói define ordem de desfiles para o Carnaval de 2026
22 escolas de samba vão passar pelo Caminho Niemeyer, em uma grande festa, programada para acontecer no primeiro fim de semana de fevereiro. Novidades são mais um dia de desfiles e novo percurso, em linha reta
O Carnaval de 2026 já começa a 'decolar' em Niterói. O sorteio que definiu a ordem de desfiles das das 22 agremiações que irão se apresentar no primeiro fim de semana de fevereiro aconteceu na noite dessa quarta-feira (10), no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Duas grandes novidades foram anunciadas para a próxima edição, que vem acontecendo nesse mesmo local desde 2022: haverá mais um dia de desfiles e também será criada para a passagem das escolas um percurso em linha reta e não mais o antigo modelo, em que as escolas tinham que fazer uma curva nas apresentações.
No primeiro dia de desfiles, no dia 6 de fevereiro, vão se apresentar as escolas do Grupo B, agora Grupo de Acesso Prata, na seguinte ordem: Cacique da São José, Região Oceânica, Sacramento, Banda Batistão, Paraíso do Bonfim, Garra de Ouro, Combinado do Amor e Tá Rindo Por Quê. A Cacique volta ao Grupo B, após ter sido campeã no Grupo C em 2025.
No sábado (7), o Caminho Niemeyer vai receber as seguintes agremiações do Grupo A, agora Grupo Especial: Sabiá, Império de Araribóia, Império de Charitas, Alegria da Zona Norte, Souza Soares, Folia do Viradouro, Magnólia Brasil e Experimenta. A Sabiá volta a esse grupo após ter sido campeã, em 2025.
O desfile marca também a volta de mais um dia de desfiles no Carnaval de Niterói, exatamente como era organizado nas primeiras edições que ocorriam na Rua da Conceição, no Centro da cidade, após a revitalização do evento, a partir de 2006, depois de uma interrupção de onze anos, para a alegria dos amantes da folia na cidade.
Dessa forma, foi formado o Grupo C. Ele recebeu o nome de Grupo de Acesso Prata, que vai encerrar as apresentações, no domingo, 7 de fevereiro. Vão se apresentar a Datavênia Doutor, Galo de Ouro, Bem Amado, Mocidade de Icaraí, Ponta da Areia e Balanço do Fonseca. A Datavênia Doutor foi a campeã do Grupo de Avaliação e já havia garantido a única vaga destinada inicialmente ao Grupo C.
A Comissão de Carnaval decidiu incluir no Grupo C a Ponta da Areia, vice campeã do Grupo de Avaliação em 2025, e a rebaixada Balanço do Fonseca, que acabou como última colocada do Grupo C no último Carnaval. após receber um abaixo assinado de todas as agremiações desfilantes no Caminho Niemeyer.