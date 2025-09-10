Niterói define ordem de desfiles para o Carnaval de 2026

O Carnaval de 2026 já começa a 'decolar' em Niterói. O sorteio que definiu a ordem de desfiles das das 22 agremiações que irão se apresentar no primeiro fim de semana de fevereiro aconteceu na noite dessa quarta-feira (10), no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Duas grandes novidades foram anunciadas para a próxima edição, que vem acontecendo nesse mesmo local desde 2022: haverá mais um dia de desfiles e também será criada para a passagem das escolas um percurso em linha reta e não mais o antigo modelo, em que as escolas tinham que fazer uma curva nas apresentações.

No primeiro dia de desfiles, no dia 6 de fevereiro, vão se apresentar as escolas do Grupo B, agora Grupo de Acesso Prata, na seguinte ordem: Cacique da São José, Região Oceânica, ⁠Sacramento, Banda Batistão, ⁠Paraíso do Bonfim, ⁠Garra de Ouro, ⁠Combinado do Amor e Tá Rindo Por Quê. A Cacique volta ao Grupo B, após ter sido campeã no Grupo C em 2025.

No sábado (7), o Caminho Niemeyer vai receber as seguintes agremiações do Grupo A, agora Grupo Especial: Sabiá, Império de Araribóia, Império de Charitas, Alegria da Zona Norte, Souza Soares, Folia do Viradouro, Magnólia Brasil e Experimenta. A Sabiá volta a esse grupo após ter sido campeã, em 2025.

Leia também:

Familiares e amigos se despedem de Eva Amóra, diretora do jornal “A Tribuna”, em Niterói

Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de sargento da PM na Baixada Fluminense

O desfile marca também a volta de mais um dia de desfiles no Carnaval de Niterói, exatamente como era organizado nas primeiras edições que ocorriam na Rua da Conceição, no Centro da cidade, após a revitalização do evento, a partir de 2006, depois de uma interrupção de onze anos, para a alegria dos amantes da folia na cidade.

Percurso, que tinha uma curva na pista principal de desfiles, agora passa a ser linha reta em 2026 | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Dessa forma, foi formado o Grupo C. Ele recebeu o nome de Grupo de Acesso Prata, que vai encerrar as apresentações, no domingo, 7 de fevereiro. Vão se apresentar a Datavênia Doutor, Galo de Ouro, Bem Amado, Mocidade de Icaraí, Ponta da Areia e Balanço do Fonseca. A Datavênia Doutor foi a campeã do Grupo de Avaliação e já havia garantido a única vaga destinada inicialmente ao Grupo C.

A Comissão de Carnaval decidiu incluir no Grupo C a Ponta da Areia, vice campeã do Grupo de Avaliação em 2025, e a rebaixada Balanço do Fonseca, que acabou como última colocada do Grupo C no último Carnaval. após receber um abaixo assinado de todas as agremiações desfilantes no Caminho Niemeyer.