Fluminense bate o Bahia e avança para as semifinais da Copa do Brasil

Na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense venceu o Bahia, no Maracanã, por 2x0. Os gols da classificação do Flu foram marcados por Canobbio e Thiago Silva. Agora, o Tricolor carioca aguarda o vencedor do clássico entre Botafogo e Vasco, na quinta (11), para saber quem será seu adversário na semifinal da competição.

O jogo começou com o Fluminense na pressão e rondando a área do Bahia, mas com dificuldades de finalizar. A primeira grande chance veio aos 9 minutos. Guga cruzou na medida e Thiago Silva cabeceou por cima, muito próximo ao gol de Ronaldo.

A partida passou a ficar mais truncada, com muitas faltas de ambas as equipes. Aos 22, Everaldo recebeu pela esquerda e cruzou bem fechado, quase acertando o gol, mas para fora. O Tricolor carioca tinha o domínio do jogo, mas pecava no último passe. Aos 35, o Tricolor baiano errou na saída de bola, Nonato experimentou de longe e Ronaldo espalmou. Aos 47, jogada semelhante. Dessa vez, Thiago Silva chutou de longe e o goleiro do Bahia encaixou. No lance seguinte, a única chegada da equipa baiana. Kayky recebeu de Luciano Juba, viu Fábio adiantado e tentou, mas o goleiro do Flu se recuperou e espalmou para o lado. E a primeira etapa ficou nisso.

O Fluminense precisava do resultado e iniciou a segunda etapa tentando colocar os visitantes encolhidos na defesa. O Bahia se fechava bem e esperava um contra-ataque para incomodar.

Aos 8, uma boa trama do ataque do Flu e após cruzamento de Renê, a bola bateu na mão de Michel Araújo. Na cobrança, Canobbio deslocou Ronaldo e abriu o placar no Maracanã.

A pressão seguiu e o Fluminense se tornava mais perigoso, com o Bahia se defendendo e já demonstrando não ter forças para chegar ao ataque. Outra chance do Fluminense somente aos 36. Em rápido ataque, a bola sobrou para Martinelli que chutou à esquerda do gol de Ronaldo. E aos 38, não teve jeito. Canobbio bateu falta na cabeça de Thiago Silva, que escorou e virou o resultado agregado, para alívio da torcida tricolor.

A partir disso, os papeis se inverteram. O Fluminense passou a se segurar na defesa para sair rápido e o Bahia tentava, sem muita inspiração, um gol salvador que levaria a disputa da vaga para os pênaltis. Mas ficou nisso. Vitória e classificação do Fluminense.

Próximos jogos

O Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã, às 21h, no sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia encara o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, na segunda-feira (15), às 20h.