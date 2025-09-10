Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de sargento da PM na Baixada Fluminense

O policial que estava de folga e não usava farda, foi assassinado, na tarde da última segunda-feira (08) - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

O policial que estava de folga e não usava farda, foi assassinado, na tarde da última segunda-feira (08) - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quarta-feira (10) - um cartaz com o título - Quem Matou? para auxiliar nas investigações e no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Alan de Oliveira, de 45 anos.

Lotado no 24º BPM (Queimados), o policial que estava de folga e não usava farda, foi assassinado, na tarde da última segunda-feira (08), por volta 17h20min, na Rua Marquês de Itanhaém, em Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo informações, ele estava conversando com Willian da Silva Oliveira André, de 40 anos, quando homens encapuzados desembarcaram de um automóvel e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

O policial Alan foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu, porém não resistiu aos ferimentos e a outra vítima acabou morrendo no local. Só neste ano, 38 policiais militares morreram em situações de ações violentas no estado do Rio de Janeiro.

Leia também:

Gavião Carcará Branco é resgatado e devolvido à natureza após reabilitação em Niterói

Baile funk em celebração a criminoso é interrompido pela PM em São Gonçalo

O caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes da especializada, estão realizando diligências, buscando informações de testemunhas e câmeras de segurança, para apurar a autoria do crime e sua motivação. Há suspeita de envolvimento de traficantes ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na região.

Assim, a DHBF, e pede que quem tiver informações sobre a identificação dos criminosos, entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido