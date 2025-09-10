Gavião Carcará Branco é resgatado e devolvido à natureza após reabilitação em Niterói

Um Gavião Carcará Branco voltou a voar livre na natureza após ser resgatado debilitado pela equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói. A ave foi encontrada após colidir com o vidro de uma residência no bairro de Piratininga, na Região Oceânica. O animal apresentava um ferimento leve na cabeça, decorrente do impacto, e foi imediatamente encaminhado pelos guardas municipais para atendimento veterinário especializado.

Durante três dias, permaneceu sob cuidados médicos, recebendo tratamento e monitoramento até se recuperar completamente. A reintegração ao habitat natural foi realizada com sucesso, nessa terça-feira (09), no Parque da Cidade, em São Francisco.

Agentes treinados - A Guarda de Niterói é treinada para o resgate e manejo de animais silvestres, realizando a avaliação inicial das condições de saúde do animal e providenciando o encaminhamento adequado. Animais sem ferimentos são devolvidos à natureza, enquanto os que necessitam de cuidados recebem tratamento especializado.

A população pode colaborar com a preservação da fauna local acionando a Coordenadoria de Meio Ambiente pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, para que o resgate seja realizado de forma correta. A recomendação é nunca tentar manusear os animais, garantindo a segurança tanto do morador quanto do animal.