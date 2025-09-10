Preso George Washington, foragido que tentou explodir bomba no aeroporto de Brasília

Condenado pela tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera do Natal de 2022, George Washington de Oliveira Souza foi preso novamente nessa terça-feira (09), no Distrito Federal. Ele foi encontrado pela Polícia Federal (PF) no Guará, região em que estava morando.

O mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foi cumprido mais de dois meses depois. A 3ª Turma Criminal do TJDFT condenou George Washington a 9 anos e 8 meses e 7 dias de reclusão, em setembro de 2023. Posteriormente, o caso foi remetido ao STF.

Leia também:

▶ Jovem é morto e amiga fica ferida em ataque articulado por ex-namorados em Maricá

▶ Baile funk em celebração a criminoso é interrompido pela PM em São Gonçalo

Moraes citou que o George pretendia desencadear "terror social e generalizado" com a bomba instalada em um caminhão próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. O ministro também determinou a prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza, os outros dois envolvidos no caso da ameaça de bomba no aeroporto.

Rannie Karlla Ramos, advogada de George, afirmou que é necessário aguardar o andamento do processo no STF para melhor posicionamento. Após as formalidades, ele foi levado a carceragem da PCDF.