Familiares e amigos se reúnem, sob forte comoção, para dar último adeus a jovem contaminado com ácido durante hemodiálise

O entregador Bruno Ventura, de 29 anos morreu na última segunda-feira (8), em SG, após passar 18 dias em coma

relogio min de leitura | Escrito por Lívia Mendonça | 10 de setembro de 2025 - 12:52
Familiares e amigos estiveram presentes, na manhã desta quarta-feira (10) no Cemitério Municipal de Maricá para dar o último adeus ao jovem entregador Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, que faleceu na última segunda-feira (8) após passar 18 dias em coma na UTI do Pronto Socorro Central de São Gonçalo.


Bruno foi contaminado com ácido peracético – uma fórmula química comumente usada na limpeza de equipamentos e materiais médicos - durante uma sessão de hemodiálise realizada na clínica particular Nice Diálise, localizada no bairro São Miguel, em São Gonçalo. O ácido estava presente na máquina utilizada para o tratamento.

O corpo do jovem foi velado durante o período da manhã na Capela 4 da Funerária e Floricultura de Maricá, na presença de seus pais, irmã, familiares e amigos, que fizeram questão de ressaltar as qualidades de Bruno, notavelmente querido por todos.

"As lembranças dele sempre vão estar presentes em nós. Ele deixou o legado de um homem trabalhador, alegre, prestativo, sonhador, e é isso que temos que carregar no coração. Mas a justiça está com venda nos olhos [...] Bruno é mais um número dentro de milhões que passam por coisas desse tipo, mas o caso dele talvez nunca tivesse acontecido no Rio de Janeiro, então esperamos que isso não venha a se repetir, que não seja esquecido, porque foi uma negligência médica que gerou essa fatalidade", afirmou Edson, primo de Bruno.

A família de Bruno chegou a abrir uma vaquinha virtual para que pudessem arrecadar fundos para arcar com o sepultamento. Porém, no início da tarde de terça-feira (9), Márcio Luiz, pai do jovem, informou que a clínica Nice Diálise [responsável pela contaminação], se ofereceu para arcar com os custos.

Bastante abalado e recebendo o consolo de amigos que o confortavam através de palavras e abraços, Márcio Luiz, pai da vítima, contou sobre o luto e sobre o contato da clínica responsável pela falha durante o procedimento de hemodiálise.

"A ficha cai mais em casa, vendo as coisinhas dele, todas as lembranças. O dia a dia tem sido realmente muito difícil. Temos uma família pequena, mas muitos amigos, que tem ido lá para casa, feito comida para nós, e isso ajuda bastante. Já enterrei pai, enterrei mãe, mas a dor de enterrar um filho não existe igual, está me doendo demais", afirmou o pai de Bruno.

"A clínica tem nos procurado, querendo fazer acordo [...] mas não tem dinheiro nesse mundo que possa trazer o meu filho de volta. Tenho 51 anos, e o meu filho com 29 anos, tão pouco tempo de vida, se foi, olha o tanto que ele deixou de viver, planos interrompidos, o sonho de ir para a Argentina de moto com o amigo, tudo isso nos dói demais", completou Márcio Luiz.

No sepultamento, realizado às 11h30 no Cemitério Municipal de Maricá, orações e muita comoção marcaram o momento do último adeus ao jovem entregador, morador da cidade.

Sobre o caso

A Polícia Civil investiga o caso - ocorrido em 20 de agosto - como lesão corporal por imperícia. Contudo, com a morte de Bruno, a tipificação do crime deverá ser alterada.

Conforme o boletim de ocorrência da 72ª DP (São Gonçalo), o ácido foi introduzido acidentalmente no organismo de Bruno. O erro teria ocorrido durante a troca da profissional responsável por atendê-lo. Segundo o boletim, o estabelecimento está com o certificado de regularidade vencido desde 28 de junho de 2025.

Bruno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado inconsciente para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, onde foi entubado e ficou em coma induzido na UTI por 18 dias.

O laudo médico da unidade de saúde confirmou a contaminação e apontou hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória aguda como consequências do episódio.


De acordo com o delegado Fábio Luiz Souza, titular da 72ª DP (São Gonçalo), a investigação sobre o caso está na reta final. O delegado informou que quase todas as pessoas da clínica, envolvidas no procedimento, já foram ouvidas.

