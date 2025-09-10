Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Mulher é presa por furtar peça de picanha em mercado no Centro de Niterói; Vídeo!

Suspeita de 25 anos foi flagrada com carne avaliada em R$ 169

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de setembro de 2025 - 10:50
Ela já tinha passagens por roubo e furto, segundo a polícia.
Uma mulher de 25 anos foi presa na manhã desta terça-feira (9), suspeita de furtar uma peça de carne de um estabelecimento comercial localizado na Rua Marquês do Paraná, no Centro de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados para verificar a ocorrência. No local, os militares entraram em contato com uma testemunha.

Com a suspeita, foi encontrada uma peça de carne bovina (picanha), avaliada em R$ 169,09. Após o procedimento, ela foi conduzida à 76ª DP (Centro), onde foi autuada em flagrante pelo crime de furto e permanece presa.

Consta no nome da acusada uma anotação criminal anterior por roubo e outra por furto.


